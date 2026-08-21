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- ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮನೇಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೇ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್!
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮನೇಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೇ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್!
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮನೆಗೆ ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಇರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಳಾಗಬಾರದೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬಾನೇ ಹಸಿರಾಗಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವುದರ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ. ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 13°C ನಿಂದ 15°C (55–59°F) ನಡುವೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು 90-95% ವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕಲು ದೊಡ್ಡ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 1-MCP ಎಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗದ, ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜದಂತೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ?
ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ 25°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೇಗಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು 'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಟರಿಕ್' ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಅಂದರೆ, ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತ ನಂತರವೂ ಅವು ಎಥಿಲೀನ್ ಎಂಬ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇಬು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮಾವು ಅಥವಾ ಅವಕಾಡೊದಂತಹ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ, ಆ ಭಾಗ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ತೊಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು: ಬಾಳೆ ಗೊಂಚಲಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ನೇತುಹಾಕುವುದು: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಇಡದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಎಥಿಲೀನ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಸೇಬು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮಾವಿನಂತಹ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಡಬೇಡಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಹಾಳಾದಂತೆಯೇ?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 'ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿ'ಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ, ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
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