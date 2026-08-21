ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಡಿದ ಕಾಲುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನವಿಡಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲ, ಜೋಳದ ಚೀಲಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳವೇ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದು ತಂಪಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗಿನ ಕೀಟಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ .
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ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೀಟಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿ, ಚೀಲಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳು ನುಸುಳಬಾರದು ಎಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಕಿಯ ಮೂಟೆಯೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಡಿ
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬಿಳದಿರಲು ಮೂಟೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಣಗಿದ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
4 ರಿಂದ 5 ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಹಳೆಯ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅಕ್ಕಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹುಳು ಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಹಳೆಯ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೀಟಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಟು ವಾಸನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.