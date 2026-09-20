ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಮಾನ, ಸೋಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಳಗುಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಮಾನ, ಸೋಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಳಗುಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಲಗಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಐದು ದಿನ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪೂರೈಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹45ರಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಳಗುಂಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, “ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ, ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದವು. ಕೊನೆಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ತೊರೆದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾಡಪತ್ರಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ!
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊದ್ದು ಮಲಗಲು ಚಾದರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಐದು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ತಾಡಪತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗ ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. “ಅಂದು ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅದೇ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳ ಕಥೆ ಅಡಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ₹7 ಸಾವಿರವೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ₹7 ಸಾವಿರ ಹಣದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಯಿತು. MS Access ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಜಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
5×14 ಅಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನವರೆಗೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5×14 ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅಳಗುಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹45ರಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿ ಟರ್ನೋವರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ 460ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅಳಗುಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳತ್ತವೂ ಇದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ತಾಡಪತ್ರಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಲೈನಿಂಗ್, ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 460ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘Factory to Farmers’ (F2F) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ತಾಡಪತ್ರಿಯೇ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಆತನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇತರರ ಬದುಕಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳಗುಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲಕ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.