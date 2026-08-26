ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಬಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದ ಈ ಗಜವೀರನಿಗೆ ಗಜಪಯಣದ ವೇಳೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಭಾವುಕ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಪರಮಾನಂದ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಗಜಪಯಣದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆಯ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತ್ತು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಜಿನುಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೈಸೂರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ‘ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್’ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧೀರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿದಾಯವಲ್ಲ, ದಸರಾ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಪುಟವೊಂದರ ಮಹಾ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು!
ಇಂದು ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026 ರ ಗಜ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಏಕಲವ್ಯ, ಧನಂಜಯ, ಗೋಪಿ, ಕಾವೇರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಆನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 9 ಆನೆಗಳ ಗಜಪಡೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವು. ಹೊಸ ಆನೆಗಳ ಆಗಮನದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಗಜಪಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧಿಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು.
ಕೂಬಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಖ್ಯಾತಿ!
ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯಲ್ಲ, ಆತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕಟಮೋಚಕ, ಕಾಡಿನ ವೀರ ಸೈನಿಕ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿಗಳು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದಾಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಇದೇ ಅಭಿಮನ್ಯು. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಇಂಚಿಂಚೂ ಜಾಗವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವ ಕಲೆ ಆತನಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆತನನ್ನು ಇಲಾಖೆ ‘ಅಪ್ರತಿಮ ಕೂಬಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು, 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸ ತೋರಿದ ಈ ವೀರನಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೌದ್ರಾವತಾರ!
ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಇದೇ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. 2020 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಭವ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಆ ದಿನಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಕರೋನಾ ಕರಾಳ ದಿನಗಳ ಸಣ್ಣ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಸವಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದ ಭವ್ಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ, ತೋರಿದ ಸಂಯಮ ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು.
ಭಾವುಕವಾದ ಜನಸ್ತೋಮ!
ಇಂದು ಗಜಪಯಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜನಸ್ತೋಮ ಭಾವುಕವಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿ, ಹೂಮಳೆಗರೆದು, ಸತ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ ಇಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಭೀರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು, ಆತನ ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನೋಟ ಮೈಸೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿದಾಯವಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು, ನಿನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಿನ್ನ ಋಣ ಎಂದಿಗೂ ತೀರದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು.