ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ CVS Healthನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿಶಾ ಲಾಂಬಾ 2026ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಹಾಗೂ H-1B ವೀಸಾದ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ; H-1B ವೀಸಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ—ಇವೆಲ್ಲವಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ CVS Healthನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿಶಾ ಲಾಂಬಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಹಾಗೂ H-1B ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು’
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು ಎಂದು ದಿಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೂ ಇತ್ತು.
ಕೆಲಸದ ದಿನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಿಶಾ ಅವರ ಅನುಭವ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
H-1B ವೀಸಾ: ಉದ್ಯೋಗದಾಚೆಯೂ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು H-1B ವೀಸಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ವೀಸಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿತು.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿರಾಮದ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ದಿಶಾ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದಿಶಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
H-1B ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ?
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
‘ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ’ವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ
ದಿಶಾ ಲಾಂಬಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವವರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ—ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು?
ಅಮೆರಿಕದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ದಿಶಾ ಅವರ ಕಥೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.