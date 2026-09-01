ಕೇರಳದ 14 ವರ್ಷದ ರೀಮ್ಯಾ ಜೋಸ್ ಮನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪೆಡಲ್, ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಮಾರು ₹2,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನೋವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
14ರ ಬಾಲಕಿ, ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ; ₹2,000ಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್!
ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವು ಮೂಡಬಹುದು. ಕೇರಳದ ರೀಮ್ಯಾ ಜೋಸ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹2,000 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಆರಂಭ
10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರೀಮ್ಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು. ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಡ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೀಮ್ಯಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ವರೆಗೆ
ಸೈಕಲ್ನ ಪೆಡಲ್, ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗುವ ಚಲನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೀಮ್ಯಾ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೊರಕವಚ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸೀಟ್-ಪೆಡಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ತಂದೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಯಂತ್ರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಮ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ರೀಮ್ಯಾ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೆಡಲ್ನಿಂದ ಡ್ರಮ್ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ತೊಳೆಯುವ ಬಳಿಕ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು 80% ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ₹2,000 ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನೋವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
‘ಲಿಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್’ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ
ರೀಮ್ಯಾ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನೋವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. 2003ರಲ್ಲಿ “Washing Cum Exercise Machine” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದ ಬಾಲಕಿ
ರೀಮ್ಯಾ ಅವರ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂಬುದಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಪೆಡಲ್ಗಳು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಚಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಗತ್ಯ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸರಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಂದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.