ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ನ 137ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಆವಕಾಡೊ, ಕಾಳುಮೆಣಸು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲೇ ಆವಕಾಡೊ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಆವಕಾಡೊಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಇದೀಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೂ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರಗಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ‘ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇದೇ ಹಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿ
ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳಸ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಜಯಪುರ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ, ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಡೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರ ಗಮನ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಂದೇ ತೋಟ, ಹಲವು ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಒಂದೇ ತೋಟ, ಹಲವು ಆದಾಯದ ಮೂಲ’ ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ್ಪದ ವರದರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಗ ಆವಕಾಡೊ ಮೂಲಕವೂ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.