ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
6ನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ 6ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹7.45 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 67.6% ಕುಸಿತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹221.55 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹264.80 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅಬ್ಬರ
ಭಾರತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 6ನೇ ದಿನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹39.25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹304.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಸೋಮವಾರದ ಭಾಷಾವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ₹4.40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿ: ₹4.40 ಕೋಟಿ
ಕನ್ನಡ: ₹2 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು: ₹68 ಲಕ್ಷ
ತಮಿಳು: ₹30 ಲಕ್ಷ
ಮಲಯಾಳಂ: ₹7 ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ₹2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ದಿನ 1: ₹101.10 ಕೋಟಿ
ದಿನ 2: ₹37.65 ಕೋಟಿ
ದಿನ 3: ₹27.20 ಕೋಟಿ
ದಿನ 4: ₹25.15 ಕೋಟಿ
ದಿನ 5: ₹23 ಕೋಟಿ
ದಿನ 6: ₹7.45 ಕೋಟಿ ಆರನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ₹300 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಥೆ ಏನು?
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಗೋವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಪರಾಧ, ನಿಷ್ಠೆ, ಹಿಂಸೆ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್
ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವೇಗ ತೋರಿಸಿದ್ದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಇದೀಗ 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.
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