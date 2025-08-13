- Home
ಟ್ರಂಪ್ ವೀಸಾ ಎಫೆಕ್ಟ್; ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳ ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅನೇಕರ ಕನಸು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ H1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುಎಸ್ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ H1B ವೀಸಾ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ, ವೀಸಾ ನೀಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ವೀಸಾ ನೀಡುವಾಗ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇಶ ಬಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
H1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೀಸಾ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.