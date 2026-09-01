ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್' ಆಗಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಸಹಾಯಕ (ಎಡಿಸಿ) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಆದವರು. ಇವರ ರೂಪವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಇವರು ತೋರುವ ಗೌರವದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜೀನಾಮ ನೀಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಅತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣ
ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಿಷಬ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರೀ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್
ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ NDA ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ತುಕಡಿ ಟ್ರೋಫಿ
2021 ರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಅವರ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ತುಕಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಸೈನ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಣ್ಯ 4 ಪ್ಯಾರಾ (ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು) ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಲಿದಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಆಯ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.
ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ADC ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೇವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದು
ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಅವರ ಕೆಲವು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು: "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್". ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.