ಐಪಿಎಲ್ನ ವಿವಾದಿತ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿಯಮವು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಅದು 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೂಲ್'. ಈಗ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿವಾದಿತ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಡೆಡ್ಲೈನ್!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ..ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ವರದಿಯೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಈ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ವಾದ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ 200+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ?
2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ.. ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ತಂಡಗಳು 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ಹೊರಹೋದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಆಟಗಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮ ರದ್ದಾದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಹಳೆಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮರಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.