ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಮೂಲದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತರಲು ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ದುರಂತದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಟೊರಂಟೊ: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಮನೋಜ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ಶ್ರೀಶರಣ್ ತಿರುಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಂ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯು ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ‘ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಂತಾಪ ಮತ್ತು ನೆರವು
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಭರವಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶರಣ್ ತಿರುಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಂ ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಯಭಾರ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಪಘಾತವು ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್ನ ಕಿಸ್ಬೆ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾನಿಟೋಬಾದ ಸೇಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಹಾರ್ವ್ಸ್ ಏರ್' ಎಂಬ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 'ಸೆಸ್ನಾ 172' ಎಂಬ ಲಘು ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ನಿಗದಿತ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರೆಜಿನಾದಿಂದ ಮ್ಯಾನಿಟೋಬಾದ ಸ್ಟೈನ್ಬಾಚ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸ್-ಕಂಟ್ರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್ನ ಕಾರ್ಲೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ
ವಿಮಾನವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದಾಗ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ವಿಮಾನವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನಡಾದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಆವರಿಸಿದೆ.