ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ‘ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಅರಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ, 80 ವರ್ಷದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪನ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
80ರ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ವಿಮಾನಯಾನ; ಮಗನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ತಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ‘ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಾರದು’ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, 80 ವರ್ಷದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸು
ತಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಹುದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಿದೆ.
80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಟಕಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪ
ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ 80 ವರ್ಷದ ತಂದೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಸೀಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, “80 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಸಾದ ಕನಸು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಳ ಸಾಲು ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
‘ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಾರದು’ ಎಂದ ಮಗ
ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಬದುಕಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೂ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮಗ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ತಂದೆಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಕಥೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 80ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷವೇ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ, ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯವನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.