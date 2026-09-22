ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಫ್ತು ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ‘ಬ್ಲೂಂಬರ್ಗ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತು ರಫ್ತು?:
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ರಫ್ತು 30,459 ಕೋಟಿ ರು. ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಚೀನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಆಧರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೂ ಗೋಯೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ರಫ್ತಿನ ಶೇ.4.4ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೀನಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಈ ರಫ್ತು ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ELCINA) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಗೋಯೆಲ್, "ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಘದ (ICEA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ಮೊಹಿಂದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇರ್
ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯದ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಶೇ. ೨೧ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರೋನಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗರೋಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು ಶೇ. 4.4 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ (ಸುಮಾರು ಶೇ. 20) ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ
ರಫ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ವರ್ಗೀಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ 131.6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿರುವ ಹಾದಿ
ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದಿಂದ (Low base) ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಸಹ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ' (PLI) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಯವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.