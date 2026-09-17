ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್, ಶಿಶುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.17): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇಂಡಿಗೋ' (IndiGo) ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ (Optional) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳ (Special Services) ದರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದಿಂದಲೇ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಡ್-ಆನ್ ಆಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.ವಿಮಾನಯಾನ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ಲಗೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಶಿಶುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ 'ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್' (Fast Forward) ಆದ್ಯತಾ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ದರಪಟಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ (Excess Baggage): ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹800 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹700 ಇತ್ತು.
ಶಿಶು ಪ್ರಯಾಣ ದರ (Infant Fare): 3 ದಿನದಿಂದ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಸನ (Seat) ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ₹2,000 ರಿಂದ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ₹1,000 ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಒಂಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೇವೆ ದುಬಾರಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು (Unaccompanied Minors): ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲದೆ 5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೇವೆಗೆ (ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ) ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹5,000 ದಿಂದ ₹5,999 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವೆಯ ದರವನ್ನು ₹12,999 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ (Fast Forward Priority Service): ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ (Check-in) ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡೆಯುವ 'ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್' ಸೇವೆಯ ದರವನ್ನು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ₹500 ರಿಂದ ₹650 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ದರವನ್ನು ₹850 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ದರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (Ancillary Services) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ವಿಮಾನ ದರ (Standard Ticket Fare) ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಚಿತ ಲಗೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲಿವೆ.