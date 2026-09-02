ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF)ಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ (AVM) ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ(shakti sharm) ಅವರು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು
ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಬಡ್ತಿಯು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ
ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 1994ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬಡ್ತಿಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳೇ ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.