ಅಸ್ಸಾಂನ ಜೋರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಎನ್-32 ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಾಯುಪಡೆಯು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಜೋರ್ಹತ್ (ಜೂ.13): ಅಸ್ಸಾಂನ ಜೋರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (Airbase) ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) ಎಎನ್-32 (AN-32) ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನ ಶನಿವಾರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುನೆಲೆಯೊಳಗೆ ವಿಮಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ (ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್) ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೈಲಟ್ ಸಾವಿನ ಶಂಕೆ
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು, ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಸಾವು ಕಂಡಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಜೋರ್ಹತ್- ಇಂದು ಐಎಎಫ್ನ ಎಎನ್-32 ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
ಸುಖೋಯ್ ಪತನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಘಟನೆ
ರೌರಿಯಾ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋರ್ಹತ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಕಾಜನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಎಕೋಪಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ IAF ಸುಖೋಯ್-30MKI ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ.