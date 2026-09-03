ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೆಸರು, ಅವಶೇಷಗಳು, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಜನರು... ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೆಸರು, ಅವಶೇಷಗಳು, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಜನರು... ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ. ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ, ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5-6 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಹಾರಾಟ
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಮುರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕೆಸರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣೀರ ತರಿಸಿತ್ತು
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿವೆ. ಟಿಮುರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಾಗ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೇನೆಯ ಅಗಸ್ಟಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿನಾಶದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವುದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನಗು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬದುಕುಳಿದವರು ಕೈ ಬೀಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, “ನೀವು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ... ಆದರೂ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ”
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರುವ ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುವ ನೋವು—ಈ ಎರಡೂ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವು 2015ರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ವರೆಗೆ
ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಪಯಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅವರು ಮೊದಲು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯ್ರೈಡ್ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಗತ್ಯ ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
6,200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಹೈ-ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6,200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದವರೇ ಬೆರಗಾಗುವ ಸಾಧನೆ
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ಪ್ರಿಯಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾ ಅದಿಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.