ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಪಯಣವು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ (ADC) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತರಾಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ (ADC) ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದು ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಐದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೂವರು ಸೇನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ. ದಶಕಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ನವ್ಯಾ ಅವರು, ಈ ಗಣ್ಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನಾ ಸೇವಾ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮೇಜರ್ ಶೇಖಾವತ್ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದವರೆಗೆ
ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡೆಸುವ ಸಂಯೋಜಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಹಿಳಾ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಶಾಖೆಯಾದ ಸೇನಾ ಸೇವಾ ದಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೇವೆಯ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ದಶಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
1992 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶಾಲ ಕಥೆಯಿಂದ ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರು ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2020 ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು, ಮಹಿಳಾ ಕಿರು ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳಂತೆಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಹೊಂದಿರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರ ಎಡಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯು ಈ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಒಟಿಎಗಳಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ನವ್ಯಾ ಅವರ ಕಥೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಘನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.