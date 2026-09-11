ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೆಫ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗನೊಬ್ಬ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ‘ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಫ್ ಆತ್ಮಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.
‘ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಶೆಫ್ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಹಾರದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್
ಶೆಫ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋವೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗನೊಬ್ಬ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಶೆಫ್ನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. “ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಏಕೆ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅವರು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರೂಪ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಣ್ಣದ ಕುರಿತ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಶೆಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಅವಮಾನಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಶೆಫ್ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಅವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ, ಆತ್ಮಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ದೇಹದ ಆಕಾರ, ಮುಖ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿ, ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವಾಗ ಪರದೆಯ ಆಚೆಯೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂಪವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಖ್ಯ
ಒಬ್ಬ ಶೆಫ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆ, ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.