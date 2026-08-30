ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಶೇ.3 ರಿಂದ ಶೇ.6ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ನೌಕರರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 3% ರಿಂದ 6% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ 3% ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 6ಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ (BPMS)ವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಕರಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 3% ರಿಂದ 6% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಂಡಳಿ (NCJCM): ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಕ್ಷವು 6% ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಘ (MSA)ವು ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು DST ಯ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕೇಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5% ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಡಿಎ (DA) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ, ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಶೇಕಡಾ 6 ಆಗಲಿದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
GenZCFO ಸಂಸ್ಥಾಪಕ CA ಮನೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಂಭವನೀಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು: "8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಥವಾ 2026–27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬದಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20-35 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ 12-18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, 16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಳ, ತೆರಿಗೆ ತೇಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.