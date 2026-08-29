ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಕಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ 'ಇ-ಕೆವೈಸಿ' (e-KYC) ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (Fake & Inactive) ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಚಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!
1. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಷ್ಟ; ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು; ದೇಶೀಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು.
3. ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ; ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ (Face Recognition) ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1. ಇಂಡೇನ್ (Indane) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ;
ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ IndianOil One ಮತ್ತು AadhaarFaceRD ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
'IndianOil One' ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, "Link My LPG ID" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 16-ಅಂಕಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ.
ನಂತರ 'My Profile'ಗೆ ಹೋಗಿ "Re-eKYC" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆರೆದಾಗ 'AadhaarFaceRD' ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
2. ಹೆಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ (HP Gas) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ;
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ HP Pay ಹಾಗೂ AadhaarFaceRD ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ 'HP Pay' ಆಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, LPG ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ "e-KYC" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. "Capture Face" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸಿ.
3. ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ (Bharat Gas) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ!
ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ Hello BPCL ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ e-KYC / Biometric Verification ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು!
ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ; ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ; ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ OTP, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, UPI ಪಿನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಒಟಿಪಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗಡುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.