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- LPG Price: ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೆಸ್ಟ್; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗ್ಗ? ಎಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ?
LPG Price: ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೆಸ್ಟ್; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗ್ಗ? ಎಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ?
ಜುಲೈ 23ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಡಿಬ್ರೂಗಢದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ (Monthly Budget) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ (LPG Gas Cylinder Price) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜುಲೈ 23ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೃಹಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆಜಿ (Domestic Cylinder) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆಜಿ (Commercial Cylinder) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ (Indian Oil) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತಾಜಾ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ನಗರವಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ (Delhi) ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹942 ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹2,930 ಇದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ?
ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಲೆಹ್ನಲ್ಲಿ (Leh) ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹1,179 ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಡಿಬ್ರೂಗಢದಲ್ಲಿ (Dibrugarh) ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ₹940.50 ಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹238.50 ಆಗಿದೆ.
₹1000 ದಾಟಿದ ನಗರಗಳು ಯಾವುವು?
ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ (LPG Rates) 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ (₹1,058), ಅಂಡಮಾನ್ (₹1,018), ಚಿತ್ತೂರು (₹1,008.50), ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಫಾಲ್ (₹1,093.50), ಐಜ್ವಾಲ್ (₹1,094), ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ (₹1,094.50) ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ (₹1,119.50) ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ :
ರಾಂಚಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗಿನ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ (₹994), ಲಕ್ನೋ (₹976.50), ಚೆನ್ನೈ (₹957.50), ಜೈಪುರ (₹952.50) ದರಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹944.50 ಇದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (Mumbai) ಇದು ₹941.50 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Commercial Cylinder) ದರಗಳ ಕಥೆಯೇನು?
ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲೆಹ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹3,752 ಇದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹3,067.50 ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ₹684.50 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹3,198 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ? (Reason for Price Difference)
ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಂತರವಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ (Transportation Cost). ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಗಿಸುವುದು ದುಬಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಂದರುಗಳಿಗೆ (Port Cities) ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ (14.2 Kg) ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಲೆಹ್ (Leh): ₹ 1,179.00 (ದೇಶದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ)
ಶ್ರೀನಗರ (Srinagar): ₹ 1,058.00
ಹೈದರಾಬಾದ್ (Hyderabad): ₹ 994.00
ಲಕ್ನೋ (Lucknow): ₹ 976.50
ಚೆನ್ನೈ (Chennai): ₹ 957.50
ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru): ₹ 944.50
ನವದೆಹಲಿ (New Delhi): ₹ 942.00
ಮುಂಬೈ (Mumbai): ₹ 941.50
ಡಿಬ್ರೂಗಢ (Dibrugarh): ₹ 940.50 (ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗ)
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