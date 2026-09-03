ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟವೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಬದುಕನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟವೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಬದುಕನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆಯ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೌಶಾಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೌರಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ ಗಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತಂದೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ DSP
ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿರಾಥು DSP ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಂದೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ DSP, ‘ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಂದೆಯ ದುಃಖದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕಂಡವರ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
‘ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು…’
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಗಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬದುಕಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ?’ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹32 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಗಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹32 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರದಡಿ ₹4 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೆರವುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
14ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಮನೌರಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟಾಕಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ವೇಳೆಗೆ 14 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಉರ್ವಶಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪಟಾಕಿ ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕ ನೌಶಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗುಲಿ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಶಾದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 9 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು?
ಈ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಘಟಕ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆಯ ನೋವು ಕೌಶಾಂಬಿ ದುರಂತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.