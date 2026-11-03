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- India News Live: ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ र100 ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು र1.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡತಿ! ಇವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
India News Live: ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ र100 ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು र1.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡತಿ! ಇವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ’ಚಲೋ ದೆಹಲಿ’ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲು ಸಿದ್ಧ. ರಾಹುಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಶಾ ಸವಾಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗಲ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿ, ಅರಾಜಕತೆ ಅಳಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ‘ರಾಹುಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಿಎಂ ಆಗಿರಲಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರಲಿ. ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದರೆ, ‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
India News Live ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ र100 ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು र1.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡತಿ! ಇವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
India News Live ಜಿರಳೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಮಿರ್ ಅಳಿಯ ಕ್ಷಮೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
India News Live ಅರ್ನಾಬ್ ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ 'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೆರವು, 500 ಲೈನ್ಮನ್ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ 'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 500 ಲೈನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ.
India News Live ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ RCB ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 201 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.