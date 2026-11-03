ಸೂರತ್ನ ಜತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಬಾರದೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಟಿಐ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಸುದೀರ್ಘ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲದ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2017 ರಂದು. ಆ ದಿನ, ಸೂರತ್ನ ಉದ್ನಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜತನ್ ಪಟೇಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋದರು. ಎಟಿಎಂ ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ₹10,000 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೂ, ಎಟಿಎಂ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ₹10,000 ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು!
ಜತಿನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಟಿಐ (ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು) ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜತಿನ್ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ನಂತರ ಜತಿನ್ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (CDRC) ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪುರಾವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
RBI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಫಲವಾದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹100 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು (3288 ದಿನಗಳು) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹3288*100 = ₹328,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ರೂ. 10,000 ರ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 9% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 3,000 ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರೂ. 2,000 ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ವಹಿವಾಟು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟು ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.