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- RAMAYANA RECORD: 'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್'ನಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಗಳಿಕೆ; ಮೊದಲ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪಕ್ಕಾ?
RAMAYANA RECORD: 'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್'ನಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಗಳಿಕೆ; ಮೊದಲ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪಕ್ಕಾ?
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಉ ಮುಂಗಡ ಗಳಿಕೆಯೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ!
Ramayana movie Advance Booking Record: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'! ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಣಬೀರ್-ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ'. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದೀಗ ಆ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್!
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿತು.
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹58 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ₹27 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವೂ ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ!
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸುಮಾರು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್!
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಂತರದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದಲೇ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹105 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ 2, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್', 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ.
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