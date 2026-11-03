ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 88.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪೆನಿ ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 10.02% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 88.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯು ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 12% ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿಗಿಂತ ಯಾರು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ?
ಏಷ್ಯಾದ ಅಗ್ರ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈಗ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ $84 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ $79.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ 26 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಏರಿದವು?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ₹1,299 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು, ಶೇ.11.64 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಶೇ.1,300 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ₹1,307.90 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಶೇ.0.61 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಶೇ.17,69,920.74 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಕಂಪನಿಯ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.40.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹25,548 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು?
ಕಂಪೆನಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಟೆಲಿಕಾಂ ವ್ಯವಹಾರವಾದ ಜಿಯೋದಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಳಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 68 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 16.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತು.