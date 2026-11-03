ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.3): ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ (Gautam Adani) ನೇತೃತ್ವದ 'ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್' (Adani Group), ತನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ (Data Center) ಉದ್ಯಮದ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹12,500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ! ಪ್ರಕರಣದ ನಿಕಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಡ್ಜ್ಕನೆಕ್ಸ್' (EdgeConneX) ಜೊತೆಗಿನ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ 'ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (AdaniConneX Pvt.) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಆಫ್ಶೋರ್ ಸಾಲ (Offshore facility) ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಧನಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಬಿಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ (DBS Group Holdings Ltd.), ಫಸ್ಟ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (First Abu Dhabi Bank PJSC) ಹಾಗೂ ಮಿಟ್ಸುಬಿಷಿ ಯುಎಫ್ಜೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (MUFG) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
2035 ರ ವೇಳೆಗೆ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ – ಅದಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಇಂಧನ (Energy) ಉದ್ಯಮದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (Digital Infrastructure) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (Mukesh Ambani) ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 110 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (Computing Capacity) ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.57 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ (GW) ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಬರುವ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯವೊಂದರಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಾಲದ ಕರಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾತುಕತೆ
ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿಕ್ಸಿಸ್ (Natixis SA), ಐಎನ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ING Bank NV) ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ (Societe Generale SA) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು (Tenor) 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳದ್ದಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ಕರಾರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಡಿಬಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಎಂಯುಎಫ್ಜಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್, ನಟಿಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಐಎನ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ನೂತನ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುನ್ನವಷ್ಟೇ 'ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂತನ ಸಾಲವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.