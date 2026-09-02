ಮಗಳು “ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದೆ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’... ಮಗಳ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ 14 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ!
ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಶವೇ ಸಾವಿರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಈ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ್ತಿ apple.kaivalya ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮುಖೇಶ್ ಹೀರೋ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಂದು ಸರಳ ಮೆಸೇಜ್ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
‘ಡ್ಯಾಡಿ ಚಾಲಾ ಗುರ್ತೋಸ್ತುನಾವ್’ ಎಂದ ಮಗಳು
ತಂದೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಳು, “ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮರುದಿನ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ!
ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಬೆನ್ನುಚೀಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಂದೆ ಎದುರೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಂದ ತಂದೆ, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 14 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 28 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ; ಆದರೆ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ.
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ನೆನಪುಗಳು
ತಂದೆ-ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದರು, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಡಿದರು, ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೇಳದೆಯೇ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
‘ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದೆ… ಅವರು ಬಂದರು’
ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಗಳು, “ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಬಂದರು. 14 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕೇಳದೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು” ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೇಟಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಏರಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಭೇಟಿಯು ಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿತು—ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಾತಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ