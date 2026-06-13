- Home
- Life
- Relationship
- Relationship Tips: ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿ ಈ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು!
Relationship Tips: ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿ ಈ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು!
Marriage tips for couples: ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣ. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಖುಷಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?.
16
Image Credit : chatgpt
ಮದುವೆ ಜೀವನ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸುಂದರ ಬಂಧ. ಮದುವೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಬೋರ್ ಎನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
26
Image Credit : AI Image
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ಕೊಡುವುದು
ಅನೇಕರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಫೋನ್ಗಳು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
36
Image Credit : gemini ai
ಹೊಸತನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಜೀವನ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಆಗಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
46
Image Credit : stockPhoto
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಹೇಳುವುದು, 'ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು. ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
56
Image Credit : Gemini AI
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಗಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
66
Image Credit : chatgpt
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು
ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos