ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (ಸಿಜೆಪಿ) ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್' ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.27): ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ (CJP), ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎಂದು 'ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ‘ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್’ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಜೆಪಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಿರಲು ಸಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ!
ನೀಟ್ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಸಿಜೆಪಿ ನೇರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ Pressure Group ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಸಿಜೆಪಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗದೆ 'ಒತ್ತಡ ಗುಂಪು' ಆಗಿ ಉಳಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವರ'ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್' ಎಂಬುದು ‘ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಗ್ರೂಪ್’ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 'ಸಿ-ವೋಟರ್' (CVoter) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರ ನಡುವೆ 25,184 ಜನರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ವೋಟರ್ ನಡೆಸಿದ್ದ 91,795 ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಗಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.