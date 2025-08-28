2014 ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.28): ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಮೋದಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಶೇ. 51.5ರಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 24.7ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 51.2ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 24.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 49.1 ರಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶೇ. 22.4 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇವಲ 13.8 ಪ್ರತಿಶತ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸೂಕ್ತರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೇ. 51.5 ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶೇ. 24.7 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (ಶೇ. 2.3), ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ (ಶೇ. 1.8), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ (ಶೇ. 1.6) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಶೇ. 1.5) ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 26.8 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶೇ. 26.4 ರಷ್ಟು ಜನರು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 25.3 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಯಕರು - ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ (ಶೇಕಡಾ 7.3), ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (ಶೇಕಡಾ 2.6) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (ಶೇಕಡಾ 2.6) ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ (ಶೇ. 12.2), ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ (ಶೇ. 13.9) ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ (ಶೇ. 13.6) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೇ. 43.9 ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದೆ, ಆಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 50.7 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಸಿವೋಟರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ (MOTN) ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 54,788 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿವೋಟರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,52,038 ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ MOTN ವರದಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,06,826 ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.