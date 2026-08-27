HAL ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಸಾಫ್ರಾನ್ (Safran) ಭಾರತದಲ್ಲೇ 'ಅರಾವಳಿ' ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಸೇನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 13-ಟನ್ ತೂಕದ IMRH ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ DBMRH ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.27): ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಮ ತೂಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಲಿವೆ. ‘ಅರಾವಳಿ’ (Aravalli) ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ‘ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ (HAL) ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸಾಫ್ರಾನ್’ (Safran) ಬುಧವಾರ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅಂತಿಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿವೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವು 2032-33 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ನ ತುಮಕೂರು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ‘ಅರಾವಳಿ’ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ‘ಮಿ-17’ (Mi-17) ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ 13-ಟನ್ ತೂಕದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಮಲ್ಟಿ-ರೋಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್’ (IMRH) ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಳಕೆಯ ‘ಡೆಕ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ-ರೋಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್’ (DBMRH) ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ (Indian Army) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF) ಬಳಸಲಿರುವ ಐಎಮ್ಆರ್ಹೆಚ್ (IMRH) ಯೋಜನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ‘ಅಗತ್ಯತೆಯ ಅಂಗೀಕಾರ’ (AON) ಸಿಗುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ (CCS) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಾವಳಿ ಎಂಜಿನ್ ಯೋಜನೆಯ ಎಂಓಯುಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ: SAFHAL ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್
ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್ಎಎಲ್, "ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸಾಫ್ಹಾಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (SAFHAL Helicopter Engines Pvt Ltd) 3,500 ರಿಂದ 4,000 ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (SHP) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಯಾರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ನ 13-ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐಎಮ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಎಮ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಪ್ರೆಶರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಪವರ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನ-ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ನಾಂದಿ
ಅರಾವಳಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಎಂಜಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ (IPR) ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (Certification) ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವದೇಶಿ ಏರೋ-ಎಂಜಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಸಹಿ ವಿನಿಮಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (CMD) ರವಿ ಕೆ., "ಏರೋ-ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ನಿಖರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸ್ವದೇಶಿ 'ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆ' (MRO) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.