ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ತುಡಿಯಲೂರ್ ಬಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ತಡೆದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ನಾಯಿಗಳು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾವಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಓಡಿಸಿವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯತ್ನ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ತಡೆದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಡಿಯಲೂರ್ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಬಾಲಕ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ನಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಳದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಧಾವಿಸಿದ ನಾಯಿಗಳು!

ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಆರೋಪಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿವೆ. ಅವು ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ, ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ದೂರ ಎಳೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೆಲ ದೂರದವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..!

ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾದ ನಾಯಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಾಜ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.