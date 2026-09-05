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- Gold Rate Today: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ₹1,860 ಇಳಿಕೆ! ಗೃಹಿಣಿಯರು ಫುಲ್ ಖುಷ್, ಇಂದಿನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
Gold Rate Today: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ₹1,860 ಇಳಿಕೆ! ಗೃಹಿಣಿಯರು ಫುಲ್ ಖುಷ್, ಇಂದಿನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೊಲಕ್ಕೆ 1,860 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತದ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಒಂದು ವರದಾನದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರದಂತೆ 10 ಗ್ರಾಂ (ಒಂದು ತೊಲ) ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ₹1,54,800 - 1,860 ರೂ.ಇಳಿಕೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ -₹1,41,900 - 1,700 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ -₹1,16,100 - 1,390 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಬಂಗಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೂ.255 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏರುವುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ 10% ರಿಂದ 15% ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ SIP ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬದಲು Gold ETFಗಳು, ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು (SGB) ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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