27 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ಥಾ, ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ₹94,000 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
27 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಥಾ ಎಂಬ ಈ ಯುವತಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ನನಗೆ 27 ವರ್ಷ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಆಸ್ಥಾ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ (gross salary) ಸುಮಾರು ₹94,000 ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿಗೆ 14 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಮೆ
ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (NPS) ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಆಸ್ಥಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹14,000 NPSಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವೇ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಥಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ (CTC) ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರೆ, 'ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಏಕೆ?
ಭಾರತದ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಸತಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. IBPS PO, IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್, SBI PO ಮತ್ತು RBI ಗ್ರೇಡ್ B ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಆಸ್ಥಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಸಂಬಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೌಲ್ಯವು ಕೇವಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.