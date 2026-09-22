ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣ! ದಾಳಿಂಬೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸಭರಿತ ಬೀಜಗಳು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಳಿಸಿ..
Natural sleep remedies-Pomegranate leaf decoction-Pomegranate leaves for sleep; ಗಾಢನಿದ್ದೆಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ-
; ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ?
ದಾಳಿಂಬೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸಭರಿತ ಬೀಜಗಳು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಇಂತಹ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಕೆಲವರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವತಃ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಷಾಯವನ್ನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.