ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ!
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿ.
ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ.
ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಪರೀತ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿಪರೀತ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸದಾ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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