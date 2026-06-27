Kitchen safety Kannada: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Cooking oil storage tips: ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ (Nutritionists) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ 'ವಿಷ'ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ!
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ (Nutritionist) ಲೀಮಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ: ಶಾಖ (Heat), ಬೆಳಕು (Light) ಮತ್ತು ಗಾಳಿ (Oxygen). ಎಣ್ಣೆಯು ಈ ಮೂರರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಕ್ಕೆ (Oxidation) ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಹದಗೆಟ್ಟು (Rancidity), ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು (Common Mistakes and Risks)
ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ಬರುವ ನಿರಂತರ ಶಾಖವು ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳು ಒಡೆದು, ಹಾನಿಕಾರಕ 'ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್' (Free Radicals) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು (Inflammation) ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು: ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್-ಇ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಬಳಕೆ: ಅಗ್ಗದ ದರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು. ಶಾಖದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು (Right Ways to Store Oil)
ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗ: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟವ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (Cabinets) ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ: ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲಿಗಳು) ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಮುಚ್ಚಳ: ಎಣ್ಣೆಯ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ