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- ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೂ ಮಾಂಸ ರಬ್ಬರ್ನಂತಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಲು ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ!
ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೂ ಮಾಂಸ ರಬ್ಬರ್ನಂತಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಲು ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ!
Cook mutton fast: ಮಟನ್ ಬೇಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ನೋಡಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಲ್ ಹಾಕಿಸಿದರೂ ಮಾಂಸ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಟನ್ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್.
ಇಂಥಹ ಮಟನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಇಂಥಹ ಮಟನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಸಂಡೆ ಬಂತೆಂದರೆ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಮಟನ್ ಸವಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಮಟನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋದರೆ, ಮಟನ್ ಬೇಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿತಿದ್ದರೆ (Tough Meat) ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
1. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
1. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ (Lukewarm Water) ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಂಸದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮೊಸರಿನ ಮಸಾಲೆ
2. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮೊಸರಿನ ಮಸಾಲೆ
ನೀವು ತಂದ ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಟನ್ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥಹ ಬಲಿತಿರುವ ಮಟನ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
3. ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಂದ ಮಟನ್ ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ (Tender Mutton), ಅದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ಮಾಂಸದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಟನ್ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
4. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ
4. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ
ಮಟನ್ ಬೇಯಲು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯು ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಟನ್ ಒಣಗಿದಂತೆ (Dry) ಆಗದೆ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
5. ಹಸಿ ಪರಂಗಿಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು (Special Tip)
5. ಹಸಿ ಪರಂಗಿಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು (Special Tip)
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಯಲು ಹಸಿ ಪರಂಗಿಕಾಯಿಯ (Raw Papaya) ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಟನ್ ಜೊತೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಂಗಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಪಪೈನ್' ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಟನ್ ತಂದಾಗ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ!
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