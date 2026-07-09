ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಕಾರಣವೇನು? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವೇನು
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ತಿನ್ನುವಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಿಲವು ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಉಬ್ಬುವುದು, ನೋವು, ಭಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಗಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ?
ನಾವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಅಗಿಯದೆ ನುಂಗಿದಾಗ, ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಗಮ್ ಅಗಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ನಂತರ ಬರ್ಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ?
ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಕೆಂಪು ಬೀನ್ಸ್
- ಕಡಲೆ
- ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
- ಹೂಕೋಸು
- ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ
- ಈರುಳ್ಳಿ
- ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು
ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ನಂತಹ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಸಹ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಜನರು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
ಕರುಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಲವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.
ವಾಯು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೇ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಉಬ್ಬುವುದು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (IBS)
- ಉದರದ ಕಾಯಿಲೆ - ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ
- ಕೆಲವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು
- ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.