ಇವೇ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ 5 ಬಿಯರ್ಗಳು.. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Favorite ಇದ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಿಯರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಯರ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಿಯರ್ 91 ರಿಂದ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ವರೆಗಿನ ಟಾಪ್ 5 ಬಿಯರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಬಿಯರ್ 91 ವೈಟ್ (Bira 91 White)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ 91 ವೈಟ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಬಿಯರ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ, ಮೃದುವಾದ ರುಚಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.7% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ (Kingfisher Ultra)
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಗುರವಾದ, ogru ಹಾಗೂ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ರುಚಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಸುವಾಸನೆ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾಗದ ಲೈಟ್ ಬಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ (Caldera)
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಬಿಯರ್ ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಕೆನೆಭರಿತ ರುಚಿಯಿಂದ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾಲ್ಟೆಡ್ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಬಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಆಗಿದೆ.
ಗೋವಾ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಟು ಫಿಂಗರ್ ಎಡ್ಡಿ (Eight Finger Eddie)
ಗೋವಾದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಈ ಬಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ರೈ ಹಾಪ್ಡ್ ಓಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏಲ್ ಶೈಲಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ, ಮೃದುವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಕಹಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Kingfisher Premium)
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಲಾಗರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪಿಲ್ಸ್ನರ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಬಿಯರ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾಪ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಬಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ರುಚಿ ಬಯಸಿದರೆ ಬಿಯರ್ 91 ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಫಿಂಗರ್ ಎಡ್ಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಾಗರ್ ರುಚಿ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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