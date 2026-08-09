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- ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಮಕರ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಮಕರ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ವಾರದ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.