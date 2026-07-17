ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾನುಕೂಲವೂ ಅಷ್ಟೇ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Money Plant Vastu mistakes Kannada: ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ! ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ 7 ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇವೇ ನೋಡಿ ಆ 7 ತಪ್ಪು
ಇವೇ ನೋಡಿ ಆ 7 ತಪ್ಪು
ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದು ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು ಧನಲಾಭದ ಬದಲು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ 7 ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು
ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ (North-East) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತು ದೋಷ. ಇದು ಮನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡವು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು.
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಬಾರದು. ಇದು ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗುವ ಸಂಕೇತ. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆಧಾರ ನೀಡಿ.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು
ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಬಾಡಿಹೋದ ಅಥವಾ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಗಿಡಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯವರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದೇ?
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದೇ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ (Gift) ನೀಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗಿಡಬೇಕು?
ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗಿಡಬೇಕು?
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ (Lucky Bamboo): ಇದನ್ನು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ (Cactus) ಬೇಡ: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಎಂದಿಗೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀಡುವ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ.