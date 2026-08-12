- Home
- Astrology
- Vaastu
- Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್' ನೆಡಬಹುದೇ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ
Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್' ನೆಡಬಹುದೇ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ
Vastu Rules for Wealth: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು 'ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಮುಖ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಮುಖ್ಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ 'ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್' (Money Plant) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಬೇಕೇ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನ್ನೂ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕೇ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕೇ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ (South-East) ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ದೇವತೆ ಗಣಪತಿಯಾದರೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲ!
ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲ!
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಗಿಡ. ಅದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಾರ ಅಥವಾ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ (Upwards) ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತ
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತ
ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ತರಬೇಡಿ!
ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ತರಬೇಡಿ!
ಹಲವರು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗಿಡ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಕದಿಯುವುದು ಅಶುಭ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಹಸಿರು/ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಲಹೆ:
ಸಲಹೆ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಿ (Disclaimer): ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.