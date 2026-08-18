ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Kitchen Vastu Tips: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇದ್ದರೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು 3 ಅಥವಾ 4 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು 3 ಅಥವಾ 4 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಮನೆಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು. ಇದನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಬರ್ನರ್ಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ.
3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಶುಭವೇ?
3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಶುಭವೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಮೂರು' ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಜಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ನರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಬರ್ನರ್ಗಳ ಸ್ಟೌವ್ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬರ್ನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ನರ್ನ ಒಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಸ್ತು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ..
1. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಹತ್ವ (Agneya Direction)
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ (ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖದ ದಿಕ್ಕು
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೃಹಿಣಿಯ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
3. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇಡಬೇಡಿ
3. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಜಲ ತತ್ವದ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು (ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್) ಇರಿಸುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
4. ಜಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಿರಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಿಂಕ್ (Sink) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬರ್ನರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇರಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ
ಬರ್ನರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇರಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇದ್ದರೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಲೆಯ ಬರ್ನರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಇರಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.