ಶ್ರಾವಣಿ Rock, ರಾಮ್ Shock: ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ತು ಆಟದ ಬೆಂಕಿ, ಆಸಿಯಾ ಗರಂ
ಡೈಮಂಡ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಸಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಸಿಯಾ, ತನ್ನನ್ನು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಿಯಾ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ
ಡೈಮಂಡ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ವಿರುದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸಿಯಾ ಅರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಿನೇಟ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಖಾಲಿ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತೆ ಗಗನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಆಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರೋ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್, ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಶ್ರಾವಣಿ Rock, ರಾಮ್ Shock
ಈ ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರಾವಣಿ Rock, ರಾಮ್ Shock. ಶ್ರಾವಣಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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