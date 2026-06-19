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- ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆಯಿರಿ! ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಜನ್ರು ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರಿಕ್ ಮರಿತಾರೆ
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆಯಿರಿ! ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಜನ್ರು ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರಿಕ್ ಮರಿತಾರೆ
Hotel room safety tricks: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವಸಿ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟ್ರಿಕ್
ಉಪಯುಕ್ತ ಟ್ರಿಕ್
ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ (Safety Hacks) ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ, ಆದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಕ್
ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಕ್
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿದಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ರೂಂನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ರಹಸ್ಯ (ಹಿಡನ್) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು?
ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು?
ಡಚ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ (ಗಗನಸಖಿ) ಒಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೂಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ರೂಂಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಟಲ್ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಟಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ (Hidden Cameras) ಭಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರೂಂನ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ, ಎಸಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್) ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ (Reflect). ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ – ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ – ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಬಳಸಿ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಲೋಟಗಳನ್ನು (Glass) ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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