ತವರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿಯನೇರ್, ಲಂಡನ್ - ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಫೆವರೆಟ್
ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಪತ್ತು ವಲಸೆ ವರದಿ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 165,000 ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ತೊರೆದು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಗಳ ಫೆವರೆಟ್ ಜಾಗ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದುಬೈ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ
ಯುಎಇ ನಂತರ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಎರಡನೇ ಫೆವರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಂಗಾಪುರವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ದೃಢವಾದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರವು ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐದು ಅಗ್ರ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು?
ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಲೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಅಗ್ರ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
ಮಿಲಿಯನೇರ್ ವಲಸೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ
ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಆಗಮನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷ್ಯವಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ದೇಶ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ, ಹೂಡಿಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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